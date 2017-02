Wolkswagen Golf GTI TCR

No todos los días una gran marca puede estar celebrando los primeros 40 años de vida de un modelo que, definitivamente, ha quedado en la historia misma de la industria automotríz. Tal es el caso de Volkswagen que en estos mismos días festeja el 40º aniversario de la salida a las calles del fenomenal Volkswagen Golf GTI y lo hace con una versión que realmente te quita la respiración.

Se trata del impactante Volkswagen Golf GTI TCR, destinado a tomar parte de la grilla de partida en las divertidas carreras de la Touring Car Racer International Series.

Este auto es en verdad una lógica evolución del modelo presentado en 2015, emulando prácticamente sus dimensiones, lo que lo hace (como en el anterior caso) unos 40 centímentros más ancho que la versión que voy o yo podemos andar manejando por la calle.

Además, y casi que no hace falta mencionarlo, el auto tiene un kit aerodinámico francamente superior, tal como podés ver en las fotos, destacándose muy particularmente el splitter ubicado en la parte frontal, por supuesto los infaltables faldones laterales, unos paragolpes vitaminizados y con generosas entradas de aire, más el efectivo e impresionante alerón que remata en la cola del auto para pegarlo al piso.

Respecto del motor, hay que decir que no se ha modificado en absoluto en comparación con el conocido hasta ahora, vale decir que sigue siendo el 2.0 TSI de 330 CV de potencia con una transmisión de doble embrague DSG y seis velocidades con un par máximo motor estimado en los 410 Nm, con tracción delantera. La imposibilidad de cambiar las especificaciones del motor están atadas a las actuales normativas que no lo permiten hacer.

Dadas estas circunsatncias, todo el empeño ha sido puesto en las mejoras generales del chasis, el paquete aerodinámico y los discos de frenos, como así también el sistema de dirección que ha sido muy revisado y mejorado, por cierto.

Desde la marca, por supuesto, no podían "venderlo" de otra manera que no fuera diciendo que se trata del mejor auto de carreras para clientes privados que está disponible en estos momentos. Si lo dicen ellos...