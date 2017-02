Fotos filtradas del Toyota C-HR

Y una vez más, con en tantas otras oportunidades anteriores, nos vemos beneficiados con imágenes filtradas de un modelo antes de su presentación oficial en un salón. En este caso, le ha tocado el turno al nuevo Toyota C-HR, un modernísimo y super actual crossover con el que la marca japonesa planea moverle la estantería a los modelos similares de la competencia; valga como ejmeplo -para nombrar a uno de los más destacados- el Nissan Juke.

Se supone que íbamos a poder conocerlo recién cuando se abrieran las puertas del Salón del Automóvil de Ginebra, sin embargo y gracias a esta bienvenida filtración de tres imágenes totalmente oficiales, tenemos la chance de conocerlo por anticipado tal cual será mostrado en sociedad durante la próxima edición de la muestra internacional.

Antes que nada hay que decir que el aspecto exterior y las características estéticas y de diseño del nuevo Toyota C-HR, se alejan definitivamente de todo lo conocido hasta hoy en materia de "look" de los modelos de la firma nipona.

Hay que reconocer que evidentemente le han puesto un empeño muy especial al diseño que se muestra claramente de "quiebre" y que definitivamente sentará buenos precedentes de cara a lo que se viene para otros modelos de la marca en tendencia estética sin lugar a dudas.

El modelo, como verás, tiene una imagen ultra moderna, muy actual, en gran medida atractiva y ¿por qué no decirlo? ciertamente arriesgada, sobre todo dado lo que sucede en la parte trasera del vehículo con un remate digno de aplauso y admiración.

Incluso podría decirse que el gran atractivo exterior del modelo son, realmente, los ángulos complicados y las formas súmamente contrapuestas, lo que le da una extraña mezcla entre futuro y deportividad por partes iguales de un modo excepcional.

Las impresionantes llantas de aleación completan el aspecto intimidante y sexy de todo el conjunto que da formas a un modelo que dará muchísimo que hablar.

Tal como se han dado las cosas, no contamos con otros datos oficiales que nos permitan saber cosas técnicas ni nada parecido. La marca, en eso, ha tratado de ser cuidadosa, por lo cual deberemos (eso sí) esperar hasta la apertura del salón para saber más sobre equipamiento, motorizaciones disponibles, prestaciones, etc.

Por ahora, sólo tendremos que conformarnos con estas fotos que lo muestran de cuerpo entero, admirándolo a más no poder (es imposible no hacerlo) y sabiendo que será fabricado en una planta que la marca tiene instalada en Turquía. Su llegada formal al mercado para su comercialización se dará también durante el correinte año 2016.