Ferrari estrenó el "halo": ¿qué opinás?

La polémica queda planteada y -por supuesto- los argumentos, tanto a favor como en contra, seguramente seguirán dando mucha tela para cortar. La cuestión pasa por saber ¿Qué opinás del "halo" protector que se estará utilizando casi con seguridad en la Fórmula 1 a partir de la temporada del año 2017? De un bando los puristas de la tradicional Fórmula 1 y del otro aquellos que prefieren la seguridad a toda costa evitando esas muertes que tanto han ensombrecido al deporte motor durante tantos años.

Daría la sensación de que no deberían ser muchos los que se oponen a la implementación de este dispositivo que sin lugar a dudas hubiese permitido que muchos grandes pilotos de otros tiempos estuvieran sanos y salvos, vivos en definitiva, hoy en día. Sin embargo las opiniones son de lo más variadas, incluídas la de gente como Lewis Hamilton quien claramente está en contra del "halo", en tanto que otros como el legendario John Surtees, campeón del mundo con Ferrari en 1964, abogó porque el campeón actual reconsiderara su opinión intentando llevarlo a pensar -por ejemplo- en casos recientes como el de su hijo Henry, fallecido trágicamente tras ser impactado en la cabeza por un neumático de 28 kilogramos en una carrera británica en 2009.

La cuestión primordial pasa por saber si se debe priorizar la estética de los autos o la más absoluta seguridad al volante. Así de simple y aunque resulte difícil de creer, los quienes opinan una cosa y los hay de los otros.

Las imágenes que ves en esta misma nota corresponden a los recientes test invernales (europeos) que los equipos de Fórmula 1 llevaron a cabo en el trazado español de Montmeló, en Barcelona, oportunidad que aprovechó Ferrari para sorprender a propios y a extraños con el estreno formal y oficial del "halo" protector en cuestión.

Si bien hay que hacer ajustes finales, la idea (presentada incialmente por la gente de Mercedes AMG) parece estar más que bien encaminada y casi lista para ser implementada, e incluso se sabe que Red Bull está actualmente trabajando en otra versión de la que no hemos visto ni siquiera un sólo boceto. Por supuesto que las pruebas hechas antes de su aplicación se limitan por ahora (afortunadamente) a simulaciones de impacto y para comprobar la efectividad (o no) final aún no se han dado las circunstancias. Vale decir que se sabe que el "halo" cumple sus funciones previstas por las simulaciones mencionadas ya que los pilotos de Ferrari no se han enfrentado a la oportunidad lo suficientemente peligrosa como para saber qué grado de protección les ofrece.

¿Y vos de qué lado estás? Nos gustaría saber tus opiniones y pareceres al respecto.