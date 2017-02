Citroën E-Méhari by Courrèges

El Salón del Automóvil de Ginebra de 2016 nos ha deparado (como de costumbre) muchísimas novedades y grandes sorpresas que aún no podemos dejar de revisar y, por supuesto, admirar. Muchas han sido las presentaciones que han llamado la atención en la muestra y entre ellas, la de este muy coqueto y "chic" Citroën E-Méhari by Courrèges está casi a tope de la lista.

Se trata de una muy bonita edición especial que fue presentada en las formas de un modelo concptual que, sin embargo (dicen) tiene muchas posibilidades de llegar a la línea de producción en algún momento más temprano que tarde. De todos modos, al respecto, ningún representante de la marca lo ha confirmado de manera oficial, vale aclararlo.

Como sea, este Citroën E-Méhari by Courrèges le ha dado un toque de frescura y una onda retro prácticamente de los lejanos años '60 al stand de la firma francesa.

El auto se muestra con un resplandeciente y brillante color blanco que, puede decirse, invade todos y cada uno de sus más ocultos rincones, pretendiendo -tal lo dichop por los jefes de la firma- "llenar de energía y bañar de luz" a un modelo que ya es en sí mismo toda una estrella.

El balnco lo inavde todo y para "cortarlo" un poco, allí están los pequeños pero efectivos y apropiados detalles en color naranja. Todo muy apropiado, por cierto, incluso el volante y las palancas cercanas que (ya que son de mucho uso y contacto con las manos de quien conduce) deben estar muy visibles y entonces vienen en color negro.

En el interior, abunda la tapicería en color blanco, lo que incluye el interior de las puertas y, por supuesto, las cómodas butacas.

El auto lleva un techo fabricado en plexiglás y la tapa trasera del baúl se acciona electrónicamente, dejando ver las valijas especialmente diseñadas para esta edición, las cuales también vienen incluídas.

A todo ésto, bien vale recordar que estamos hablando de un vehículo eléctrico, cuya gran atracción también son sus baterías LMP que en esta oportunidad son capaces de llevar la autonomía total del auto hasta los más que aceptables 200 kilómetros de recorrido en modo urbano.

La velocidad del Citroën E-Méhari by Courrèges está limitada a los 110 km/h. y la carga completa de las baterías puede llevarse a cabo sin inconvenientes en un tiempo estimado en las 8 horas.

Es sin lugar a dudas un modelo con aire fresco y, como tantas veces suele decirse (aunque esta vez con mucho más justificativo), muy, pero muy divertido.